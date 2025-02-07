Донецк, 7 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) был главным форпостом на пути к крупному укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом 7 февраля заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Дзержинск был главным форпостом противника перед Константиновкой, которая является важным логистическим узлом и одним из крупных из оставшихся в Донбассе укрепрайонов ВСУ», — приводит его слова ТАСС.

Кимаковский отметил, что освобождение города создаёт угрозу украинской группировке в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В Минобороны уточнили, что в освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

По словам представителя российских силовых структур, освобождение Дзержинска ускорит начало боёв за Константиновку. Кроме того, это позволит снизить огневое давление ВСУ на Горловку.

При этом, по данным источника, украинские военные перед тем, как отойти из Дзержинска вели массовое дистанционное минирование в окрестностях города.