Донецк, 7 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Украинские военные перед тем, как отойти из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР), вели массовое дистанционное минирование в окрестностях города. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Очень много применяли беспилотной авиации, FPV-дронов, гексакоптеры со сбросом ТМ-62, именно как фугас. Очень много мин, причём подбрасывают дистанционно», — приводит слова источника «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные освободили Дзержинск. В Минобороны уточнили, что в освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

По словам представителя российских силовых структур, освобождение Дзержинска ускорит начало боёв за Константиновку. Кроме того, это позволит снизить огневое давление ВСУ на Горловку.