Москва, 7 февраля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Переговоры делегаций корпорации «Росатом» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прошедшие 7 февраля в Москве, начались с минуты молчания в память о начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанте Игоре Кириллове. Об этом рассказал гендиректор российской компании Алексей Лихачёв.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Разговор сегодня начался с минуты молчания в память нашего товарища Игоря Анатольевича Кириллова, начальника войск РХБЗ, которого не стало в декабре в результате атаки, ответственность за которую на себя взяло руководство Украины», — сообщил он журналистам.

Кириллов, будучи начальником войск РХБЗ, участвовал в предыдущих переговорах с представителями МАГАТЭ.

Как передавало ИА Регнум, Кириллова убили 17 декабря 2024 года, взорвав бомбу возле подъезда его дома. Её заложили в самокат. Вместе с генералом погиб его адъютант.

Правоохранители задержали Ахмаджона Курбонова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в убийстве, суд отправил его под арест. Злоумышленник признался, что ему за теракт пообещали $100 тыс. и выезд в Европу.

Также в ходе расследования были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев (оба внесены в реестр террористов и экстремистов в РФ). Следствие установило, что они арендовали комнату для Курбонова в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он там будет скрываться, когда совершит преступление.

Ранее Кириллов неоднократно сообщал о секретных биологических и химических лабораториях в ряде стран, в том числе на Украине. В декабре 2023 года он заявил, что российские бойцы в ходе спецоперации получили документы, которые подтверждают работу США на украинской территории с компонентами биологического оружия, а также исследования о возбудителях особо опасных инфекций.