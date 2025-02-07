Лондон, 7 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Входящие в НАТО страны обсуждали возможность отправки войск альянса в Гренландию после угроз нового президента США Дональда Трампа захватить остров силовым путём. Об этом 7 февраля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Global Look Press

Отмечается, что представители десяти стран Европы, в том числе Германия, в неформальном порядке «обсуждали идею размещения войск в Гренландии» из-за угроз главы Белого дома использовать ВС США для захвата принадлежащего Дании острова.

По словам автора публикации, кроме прочих, в альянсе обсуждали вариант задействовать пятую статью устава НАТО о коллективной обороне в случае силовой попытки Вашингтона захватить Гренландию, однако такая возможность была быстро исключена, потому что для неё нужна единогласная поддержка всех 32 членов альянса, в том числе США.

При этом четвертую статью НАТО, которая даёт возможность начать экстренные консультации в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности члена альянса, в этом случае сочли более уместной.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь говорил о том, что в отношении острова возможны различные варианты действий со стороны Вашингтона, включая силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что новый президент США «не получит» Гренландию. По словам датского министра, судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом.

Газета Financial Times 6 февраля написала, что угрозы Трампа включить в состав США Гренландию, в том числе с помощью американских войск, спровоцировали кризис в Дании и во всём Европейском союзе. По словам автора публикации, сейчас наблюдается рост военного, коммерческого и дипломатического интереса к острову, и потому времена, когда регион находился в стороне от геополитики, подходят к концу.