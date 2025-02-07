Москва, 7 февраля, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) закончил принимать заявки на участие во втором конкурсе грантов 2025 года. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе организации.

фондкультурныхинициатив.рф

Фонд получил 11 795 заявок. Участники запросили грантов на общую сумму свыше 53,1 млрд рублей. В качестве софинансирования команды указали сумму в 33,4 млрд рублей. Заявки поступили из всех российских регионов, в том числе из Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Больше всего заявок поступило из Москвы, Омской и Белгородской областей. В первую десятку регионов также вошли Сибирский федеральный округ, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская область, Краснодарский край и Сахалин.

«Завершившаяся заявочная кампания стала одной из самых успешных за всю историю фонда. В конкурс включились наши исторические регионы — количество заявок от творческих команд ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области значительно увеличилось. Это результат в том числе проведения обучающих мероприятий — очных и онлайн. Впервые в рейтинг по количеству поданных проектов попала Омская область, и это тоже знаковое событие для региона», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Самыми популярными тематическими направлениями среди заявок стали «Культурный код» (3714 проектов), новое конкурсное направление «Единство с судьбой России» (1870 проектов), «Место силы» (1785 проектов) и ещё две новые категории — «Страна возможностей» (873 заявки) и «На страже Отечества» (707 заявок).

Чаще всего участники запрашивали гранты в размере от 700 тысяч рублей до 7 млн рублей (5788 заявок). В категории до 700 тысяч рублей зарегистрировано 4658 заявок, от 7 до 20 млн рублей поступило 1024 заявки, свыше 20 млн рублей — 325 заявок.

Заявки на второй грантовый конкурс 2025 года принимали с 17 декабря по 6 февраля. Итоги подведут до 20 мая.

В декабре 2024 года в 13-м конкурсе ПФКИ победили 1016 проектов из 86 регионов России. Они получили грантов на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители планируют привлечь в проекты 6 млрд 592 млн рублей. Лидерами софинансирования стали Карелия, Пермский край, Московская область, Ставропольский край, Вологодская область и другие регионы.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Проекты, получившие поддержку фонда, реализуются по всей России. Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.