Курск, 7 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Суд в Курске заочно арестовал полковника 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в числе прочих отдал приказ обстрелять интернат в городе Судже в приграничье Курской области.

Следственный комитет Ростислав Карпуша

«Постановлением Ленинского районного суда Курска от 7 февраля Карпуше Р. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что осенью 2024 года названный военный ВСУ неоднократно отдавал приказы об обстрелах Курской области ракетами с кассетной боевой частью

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля украинские формирования нанесли удар по интернату в городе Судже, запустив ракеты с территории Сумской области. Министерство обороны России подчеркнуло, что целенаправленная атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима. Отмечалось, что эта провокация была призвана отвлечь внимание мирового общественного мнения от зверств Киева в населённом пункте Русское Поречное в курском приграничье.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова потребовала от должностных лиц ООН и Совета Европы (СЕ) осудить ракетный удар украинской армии по интернату в Судже. Она добавила, что уничтожение гражданского объекта, где находились мирные жители — это преступление, которое нельзя простить и забыть. ВСУ захватили и удерживали в этом здании женщин, стариков и больных людей, добавила омбудсмен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 февраля назвал чудовищной провокацией киевского режима ракетный удар ВСУ по интернату в Судже.