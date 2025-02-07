Брюссель, 7 февраля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Евросоюз рассмотрит предложение об увеличении до 100% тарифных сборов на поставку удобрений из России. Об этом 7 февраля заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Global Look Press

«Помимо существующей зафиксированной пошлины в размере 6,5%, тариф будет облагаться дополнительной специфической пошлиной, которая будет постепенно увеличиваться», — говорится в заявлении.

Согласно предложению, направленному ЕК, до 1 июля к текущему проценту могут прибавить €40–45 за тонну. Затем в 2026–2027 годах ЕС увеличит дополнительную пошлину до €60–95. Максимальной суммы тарифы достигнут в июле 2028 года — до €315–430.

Отмечается, что целью увеличения станет диверсификация поставок и снижение рисков в случае ограничений импорта со стороны России.

Как передавало ИА Регнум, 29 января ЕК подготовила проект по введению пошлин на сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения из РФ и Белоруссии, исключение составит транзит товаров в третьи страны. Уточнялось, что тарифные сборы направят на поддержку внутреннего производства и индустрии удобрений ЕС.

Кроме того, 1 июля 2024 года вступили в силу «запретительные пошлины» ЕС на импорт зерна из России и Белоруссии. Под ограничения попали зерновые, масличные культуры и продукты их переработки

7 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России успешно справилась с введёнными против неё санкциями, в отличие от тех стран, которые вводили эти ограничения. Он добавил, что номинальный размер ВВП России по итогам 2024 года составил 200 трлн рублей, что стало историческим максимумом. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что антироссийские рестрикции открыли новые возможности — отечественные компании получили рынки сбыта.