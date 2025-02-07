Тель-Авив, Израиль, 7 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Израильский телеканал Kan 7 февраля опубликовал видео момента ликвидации в Бейруте лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Кадры были сняты камерой уличного наблюдения.

Кадр из видео

На записи видно, что удар нанесли в дневное время по району, где находился лидер ливанских шиитов. На момент атаки там были посторонние люди. Боеприпас пробил дорожное покрытие и взорвался на глубине. Взрывной волной подбросило стоявший рядом автомобиль, потом возник огненный шар.

По данным телеканала, пилоты, которые участвовали в ликвидации, только за несколько часов до вылета узнали, кто будет их целью. Они использовали американскую противобункерную ракету BLU-109, способную проникать в подземные сооружения более чем на 60 метров.

Как передавало ИА Регнум, израильские ВВС нанесли этот удар 28 сентября 2024 года. Кроме Насраллы, погибли глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников. Новым лидером «Хезболлы» избрали шейха Наима Касема.

1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана, объявив, что цель вторжения — уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Тель-Авив обязался вывести войска из соседней страны.