Брюссель, 7 февраля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Евросоюз будет защищать свои интересы в отношениях с Соединёнными Штатами Америки и готов твердо ответить, если администрация американского президента Дональда Трампа введёт пошлины на европейские товары. Об этом 7 февраля заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Global Look Press

«Мы будем готовы защищать наши интересы при необходимости. Евросоюз ответит твёрдо. Мы будем очень тверды относительно наших принципов», — сказала она на пресс-конференции в Варшаве.

При этом в ответ на вопрос журналистов о том, когда начнутся переговоры США и ЕС о пошлинах, политик уточнила, что стороны пока не приступили к диалогу на эту тему, потому что Евросоюз ждёт соответствующий сигнал от Соединённых Штатов.

«Дискуссии могут быть только в том случае, если будет изначальный импульс», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснял ужасным отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

В декабре он также пригрозил, что страны ЕС столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Дополнительно он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Он пообещал путём введения таких мер не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

В ответ на заявления американского лидера министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что европейские страны готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если Трамп решит установить тарифы на товары из ЕС. Он подчеркнул, что Штатам тоже есть что терять.