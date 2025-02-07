Москва, 7 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после обращения журналистки, пострадавшей во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-центре МВД.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Сотрудниками отдела дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья — внештатного корреспондента одного из сетевых изданий», — отметили в пресс-центре.

В ведомстве сообщили, что пострадавшая обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября 2024 года журналистка пострадала во время попытки взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов. Когда она выполняла свои профессиональные обязанности, встречавший делегацию неизвестный мужчина толкнул её, в результате чего девушка потеряла равновесие. Предположительно, это был сотрудник посольства Великобритании.

22 октября заместитель посла Великобритании в РФ Том Додд агрессивно отреагировал на попытки российских журналистов задать вопросы дипломатам, прибывшим во Внуково. Он сначала вырвал бейдж у одного из них, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая задавала ему вопрос.

Этому предшествовал скандал с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что британские дипломаты выходкой во Внуково показали своё настоящее отношение к свободе слова и свободе СМИ. Она призвала Додда извиниться перед журналистами и предложила ему отправиться во Внуково на поиски сорванного им с журналистки бейджа.