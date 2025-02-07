Донецк, 7 февраля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. После освобождения российскими военными Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) бои за Константиновку начнутся быстрее. Об этом 7 февраля сообщили в российских силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам представителя силовых структур, освобождение Дзержинска в том числе позволит несколько снизить огневое давление украинских формирований на Горловку.

«Также стоит сказать, что освобождение города приближает начало боёв за Константиновку», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили Дзержинск ранее 7 февраля. По информации Минобороны РФ, в освобождении города принимали участие военные 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки российских войск «Центр».

Ранее в этот же день подразделения группировки «Центр» армии России освободили населённый пункт Дружба в ДНР. Они также нанесли поражение позициям 17 бригад украинских формирований.