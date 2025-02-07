Москва, 7 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Минюста.

Кадр из видео Валерий Панюшкин

Отмечается, что он принимал участие в создании сообщений и материалов иноагента и выступал против проведения специальной военной операции.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых Сил Российской Федерации», — дополнили в министерстве.

Журналист проживает за пределами Российской Федерации.

Также иноагентами были признаны писатель Михаил Шейтельман, активистка Анастасия Шевченко, журналисты Светлана Осипова, Анастасия Голубева и политолог Ирина Бусыгина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января иноагентом признали журналиста и телеведущего Владимира Раевского. В Минюсте пояснили, что Раевский выступал на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также создавал и распространял материалы иноагентов. Он сотрудничает с организацией, признанной в России нежелательной.

Иноагентами также признаны военный обозреватель Илья Абишев, педагог и писательВадим Зицер, блогер Антон Суворкин (Anton S), журналисты Дмитрий Сухарев, Андрей Новашов и Елизавета Фохт-Бабушкина.