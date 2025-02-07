Севастополь, 7 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд приговорил 49-летнего уроженца Севастополя Романа Григоряна к 12 годам колонии за финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры города.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2023 году мужчина с семьёй переехал из Севастополя в Испанию. Находясь там, нашёл в мессенджере финансовые проекты для сбора денег на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотников и бронированных средств для украинской армии. В период с августа 2023-го по февраль 2024 года он переводил на указанные в проектах счета деньги, спонсируя ВСУ. Сотрудники регионального УФСБ отследили его действия и задержали мужчину, когда в феврале 2024 года тот вернулся в Севастополь для продажи своего имущества.

«Он признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — указано на сайте прокуратуры.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 300 тыс. рублей и ограничили свободу на один год.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ялты, переводившей деньги на нужды украинской армии. В апреле 2023 года, находясь в Дублине, она со счёта в иностранном банке перевела деньги в поддержку организации, финансирующей ВСУ, зная, что деньги будут использованы для нанесения вреда ВС России.

17 января житель Севастополя попал под следствие по обвинению в передаче украинской разведке данных о противовоздушной обороне (ПВО) и подразделениях Черноморского флота. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). По решению Ленинского районного суда его отправили под арест.