Москва, 7 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Рособрнадзор будет стремиться включить в ЕГЭ достижения школьников. Об этом 7 февраля заявил глава ведомства Анзор Музаев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нём и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приёме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать. Мы всегда открыты для диалога, если есть интересные предложения и решения», — заявил он в рамках конференции «Качество образования и науки: ключевой приоритет государства и гражданского общества».

Отмечается, что необходимо обратить внимание и на обновление стандартов высшего образования — на сегодняшний день они не всегда соответствуют запросам работодателей. Музаев также назвал важными задачами ликвидацию избыточной бюрократической нагрузки на учителей, устранение проблем с трудностями в обучении, вызывающими нервозность у учащихся и их родителей, в частности, посредством создания единых учебников по всем предметам.

Как передавало ИА Регнум, 26 января ряд российских вузов принял решение о рассмотрении новых индивидуальных достижений абитуриентов в качестве дополнительных баллов к ЕГЭ в 2025 году. Среди них — РГГУ, РЭУ, РГСУ, ВШЭ, РАНХиГС, РУДН, МФТИ и МГТУ.

В том же месяце в Госдуме предложили оставить ЕГЭ только для школьников из регионов. Отмечается, что другим ученикам следует предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена.

Кроме того, 6 февраля президент РФ Владимир Путин поручил прекратить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике. Он также поручил правительству РФ повысить качество приёма абитуриентов в вузы на платной основе и в 2026 году провести набор по новым правилам.