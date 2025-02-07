Киев, 7 февраля, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Около 70% вооружения украинской армии — это помощь международных партнёров. Об этом 7 февраля рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Существует понятие полной потребности для ведения боевых действий максимальной интенсивности и минимально необходимой потребности для ведения, например, оборонительных действий. Полная потребность никогда не обеспечивалась. Примерно 70% того, что использовалось на поле боя силами обороны, составляет международная помощь», — привело слова Гаврилюка агентство «Укринформ».

Первый замминистра обороны уточнил, что сейчас украинской армии необходимы новые поставки тяжелой бронетехники, систем ПВО и боеприпасов калибров НАТО. Он добавил, что ударные беспилотники дальнего радиуса действия, которые произвели в рамках украинских программ, сейчас выступают определённой заменой дальнобойных ракет.

Ранее, 6 февраля, ВСУ получили от Нидерландов очередную партию истребителей F-16. Точное число полученных киевским режимом самолётов неизвестно. В этот же день на Украину прибыла первая партия французских истребителей Mirage. Пилотов несколько месяцев обучали управлению боевыми самолётами во Франции, отметил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

До этого, 4 февраля, депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что возобновление США поставок оружия Украине будет плохим стимулом для решения военного конфликта и начала переговоров. Парламентарий добавил, что никакое вооружение, поставляемое Киеву, не создаст для украинской армии преимущества на фронте и не повлияет на исход российской спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.