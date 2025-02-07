Самара, 7 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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«Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»)», — сообщили в СК РФ.

Ведомство опубликовало видео с камер в подъезде и во дворе дома. На кадрах женщина выносит большой пластиковый контейнер, закрытый крышкой, а затем идёт с ним по двору дома.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946201" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следствие предъявило обвинение внучке экс-мэра Самары Тархова по делу об убийстве

По версии следствия, женщина убила деда и его жену Наталью на почве неприязненных отношений. Убийство произошло в их квартире. Затем она приняла меры к сокрытию тел, используя заранее купленные строительную пилу, канистры со щёлочью и пластиковые ёмкости. Эксперты установили, что квартира была обработана щелочным раствором. По делу назначен ряд экспертиз.

Внучка бывшего мэра Самары нигде не работает. Она жила за счёт средств деда и бабушки, которые снимали для неё квартиру в центре города.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. Их знакомый в январе обратился в полицию. Начались поиски пропавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Внучку экс-мэра задержали по подозрению в убийстве. Выяснилось, что она продала машину деда и рассылала с его телефона и телефона его жены СМС-сообщения в течение месяца.

По решению суда внучку экс-мэра Самары 5 февраля заключили под стражу сроком на два месяца. Защита обжаловала судебное решение об аресте.

В настоящее время идёт поиск фрагментов тел убитых на мусорном полигоне с помощью данных GPS-трекеров, установленных на мусоровозах. Данные с трекеров помогут установить место, где следует искать тела или их фрагменты. Посторонних на мусорный полигон не пускают. По версии, озвученной Telegram-каналом «112», фрагменты тел были вывезены из квартиры на такси.