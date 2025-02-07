Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, приговорённый к 12,5 года колонии за убийство аспирантки СПбГУ, обратился к Минобороны и ФСИН с просьбой разрешить отправиться на спецоперацию. Об этом 7 февраля заявил его адвокат Александр Почуев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Соколов неоднократно подавал заявление на участие в СВО, но всякий раз получал отказ комиссии, состоящей из представителей службы исполнения, Минобороны и медиков», — процитировал его ТАСС.

По словам юриста, его клиенту отказывали, ссылаясь на возраст, — убийце 68 лет. Сам Соколов считает такой подход дискриминационным. Почуев пояснил, что мужчина хочет «искупить кровью преступление». Историк уверен, что возраст не помешает ему принести пользу стране и армии, подчеркнул адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2019 года Соколов в своей квартире на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге поссорился с сожительницей — аспиранткой Анастасией Ещенко на почве взаимной ревности и во время конфликта выстрелил из незаконно хранившегося у него обреза малокалиберной винтовки в девушку, нанеся ей несмертельное ранение.

На этом он не остановился, начав душить жертву и выстрелив ещё три раза. Затем историк расчленил тело и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку Мойку.

7 февраля стало известно, что суд в Петербурге решил вернуть Соколову орден Почётного легиона. Помимо того, суд постановил уничтожить изъятое у осуждённого за убийство историка оружие и патроны к нему.

Орден Почётного легиона является французским национальным орденом, который учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Награда является высшим знаком признания особых заслуг во Франции.