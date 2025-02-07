Самара, 7 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Следователи в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи начали поиски на мусорном полигоне, используя данные с GPS-трекеров, установленных на мусоровозах. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе регионального оператора АО «Экология».

Кадр из видео

Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома, где жили погибшие, засняли, как их внучка, подозреваемая в двойном убийстве, ходит с бочками и мусорными пакетами. По версии следствия, она выносила части тел жертв в мусорные контейнеры.

«Наши автомобили оснащены GPS-датчиками, которые позволяют отслеживать маршруты мусоровозов. То есть мы знаем, где была машина, какие делала остановки, и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка», — процитировало издание KP.RU представителя регоператора, не указав его имени.

Данные с трекеров помогут следователям установить примерно место, где следует искать тела. Сообщается, что посторонних на мусорный полигон не пускают.

Как передавало ИА Регнум, об убийстве Тархова с супругой стало известно 5 февраля. Правоохранители нашли фрагменты тел в принадлежавшей им квартире. Полиция задержала их внучку, подозреваемую в убийстве.

О пропаже Тарховых сообщил их знакомый. У него вызвало подозрение, что они перестали выходить на связь. По версии следователей, убийство произошло около месяца назад. Telegram-канал «112», заявил, что подозреваемая в убийстве всё это время рассылала СМС-сообщения с телефонов жертв.

Правоохранители нашли в квартире у подозреваемой паспорта и телефоны убитых, а также установили, где были проданы ювелирные изделия, принадлежащие жертвам. Следователи допускают, что в преступлении участвовали третьи лица.