Москва, 7 февраля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, членом которого является украинский миллиардер Александр Герега, следует из базы ведомства.

Webspektr Александр Герега

«Объединение, членами которого являются Герега Александр Аладимирович, 27.06.1967 г. р., Герега Галина Фёдоровна, 09.08.1959 г. р., Гальчук Геннадий Петрович, 06.04.1973 г. р., Любчик Сергей Михайлович, 16.04.1972 г. р.», — отмечается в базе Росфинмониторинга.

Герега является основателем и совладельцем сети магазинов «Эпицентр», вместе с супругой входит в число богатейших людей Украины.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов объединение, в котором состоят украинский бизнесмен Евгений Черняк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его партнёры.

Кроме него, в это объединение входят Александр Беспалов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Андрей Лазутин и Иван Курбаков.