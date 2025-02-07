Москва, 7 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон выступил с предложением наградить российского капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина орденом за заслуги перед США.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению Монсона, капитан «Кэпиталз» является одним из величайших хоккеистов всех времён и после завершения своей спортивной карьеры он точно попадёт в Зал славы этого вида спорта, а также наберёт самое большое количество забитых шайб в НХЛ.

Боец ММА уточнил, что этот рекорд является заслугой не только способности игрока забивать голы, но и большой протяжённостью спортивной карьеры.

Монсон отметил, что хотя для этого также нужна и удача, Овечкин создал её самостоятельно, упорно тренируясь и поддерживая отличную форму, чтобы каждый год показывать хорошие результаты и выступать на очень высоком уровне. Он выразил надежду на то, что российский игрок сможет поставить рекорд по количеству забитых голов в НХЛ ещё в этом сезоне или в начале следующего.

«Он должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. Овечкин — настоящий спортсмен. И неважно, из какой страны: Америки, Финляндии, России — это не имеет значения. Он великий посол хоккея. Очень рад, что этот рекорд будет принадлежать российскому спортсмену», — привело слова Монсона «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией». Встреча закончилась победой «столичных» со счётом 4:3.

Этот гол стал для 39-летнего российского хоккеиста 879-м в 1464 матчах в НХЛ. Он позволил Овечкину сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 15 шайб.

Ранее, 5 февраля, главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу Овечкина в матче с «Флорида Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры, в котором «Вашингтон» уверенно переиграл соперников со счётом 6:3. По словам специалиста, такой гол — в истинной манере российского игрока.