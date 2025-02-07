Хельсинки, 7 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. В РФ проработают ответные шаги на арест объектов российской недвижимости в Финляндии. Об этом 7 февраля заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Местные судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, принадлежащие РФ. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу… Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются», — отметил дипломат.

Кузнецов напомнил, что такие действия Финляндия предприняла после решения Третейского суда в Гааге о признании вины России в утрате украинской компанией «Нафтогаз» своих активов в Крыму.

«Украинцы заявляют, что соответствующие иски якобы поданы ими в ряде государств, однако пока лишь финский суд пошёл у них на поводу и признал решение гаагского арбитража подлежащим исполнению в своей стране», — подчеркнул посол в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул осведомленность Хельсинки о том, что значительная часть попавших под ограничения домов принадлежат дипломатам, однако этот факт игнорируется.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Финляндии арестовали более 40 объектов недвижимости РФ. Кроме того, ограничения были наложены на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской компании «Нафтогаз». 29 октября посольство России в столице направило в финский МИД ноту протеста.

6 февраля правительство Финляндии внесло в парламент проект закона по ограничению сделок с недвижимостью для россиян. Отмечается, что разрешение на приобретение недвижимости в стране не будет выдаваться гражданам стран, участвующих в вооружённых конфликтах и якобы представляющих угрозу безопасности Финляндии.