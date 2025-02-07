Мурманск, 7 февраля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Прокуратура Мурманской области подала в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По поручению генерального прокурора РФ прокурором Мурманской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — сообщили в ведомстве.

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