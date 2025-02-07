Москва, 7 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с брендом Yeezy американского рэпера Канье Уэста, о чём 7 февраля сообщил в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости Гоша Рубчинский

«Наше партнёрство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе (Канье Уэст. — Прим. ред.) и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моём сердце», — написал он.

Он подчеркнул, что продолжит развивать идеи выражения творческой свободы во всех её проявлениях. Дизайнер анонсировал перезапуск бренда «Гоша Рубчинский», назначенный на текущий год.

Ранее в этот же день на странице Уэста в X (бывший Twitter) появился ряд скандальных постов. Он заявил, что является расистом и нацистом, имеет власть над своей женой, не доверяет друзьям-евреям, которые используют чернокожих и ненавидят белую расу.

5 февраля певец признался, что долгое время страдает аутизмом. Сначала Уэсту поставили диагноз «биполярное расстройство». Но его жена Бьянка Цензори, ранее встречавшая людей с такой проблемой, не замечала признаков этого заболевания у мужа и убедила его ещё раз пройти обследование. Тогда музыкант узнал про аутизм и понял, что это сильно влияет на его поведение.

В 2023 году Уэст объявил, что новым главным дизайнером его бренда Yeezy станет Рубчинский. Сам Рубчинский тогда приостановил сотрудничество с японским брендом Comme des garsons и ушёл из основанного им Rassvet Family. Он выражал готовность к новым проектам и сотрудничеству, воплощающим дух независимости и творческого драйва.