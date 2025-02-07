Париж, 7 февраля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Власти Франции пересмотрят право на аккредитацию для российских журналистов в стране. Об этом 7 февраля заявил МИД республики.

Global Look Press

«Российские журналисты получают аккредитацию на один год. Но эту ситуацию нам придется пересмотреть», — заявил в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок французском Сопротивлении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Журналистов обвинили в том, что они якобы угрожают общественному порядку и внутренней безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные шаги дискриминацией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 февраля сообщила, что корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенелялишили аккредитации в России. Это стало ответом на отказ в визе журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе. Дипломат отметила, что Москва получила от французской стороны письмо с заявлением о непонимании причин таких шагов российских властей.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков 7 февраля рассказал, что Москва долгое время, руководствуясь демократическими принципами, аккуратно подходила к вопросу об отказе западным журналистам в возможности работать в России. Но её вынудили начать применять зеркальные меры.