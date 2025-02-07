Белгород, 7 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. В Белгороде два фельдшера погибли, ещё шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием машины скорой помощи и BMW на проспекте Славы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Белгородской области.

МЧС России

«Две пассажирки автомобиля «Газель Next» — фельдшеры 38 и 45 лет — от полученных травм скончались. С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставлены оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что столкновение произошло около 01:50 мск. Предварительно, водитель за рулем BMW Х7 на пересечении проспекта Славы и улицы Попова проехал перекресток на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи.

«В результате происшествия транспортные средства наехали на опору линии электропередачи и стену здания», — добавили Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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