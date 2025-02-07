Гаага, Нидерланды, 7 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) продолжит работу, несмотря на санкции, введенные указом президента США Дональда Трампа. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба инстанции.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Суд твердо стоит на страже интересов своих сотрудников и обещает продолжать обеспечивать правосудие и надежду для миллионов невинных жертв злодеяний по всему миру во всех ситуациях, которые находятся на его рассмотрении», — говорится в заявлении.

МУС также призвал 125 стран-участниц, гражданское общество и весь мир сплотиться в борьбе за справедливость и основные права человека.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Трамп ввел санкции в отношении МУС за действия против США и Израиля. В Белом доме подчеркнули, что решения суда в отношении двух стран грозят посягательством на суверенитет США и подрывают важную работу в области национальной безопасности и внешней политики государства. Меры включают в себя в том числе блокировку собственности, активов, а также введение запрета на въезд в США членам МУС и их семьям.

Кроме того, в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, предположительно, за совершенные израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили намеренные удары по мирному населению и не позволяли оказывать им помощь. В США отреагировали на ордер негативно, обозначив решение МУС как необоснованные действия по отношению к ближайшему союзнику США.