Самара, 7 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Защита внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской обжаловала ее арест. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе Самарский районный суд.

Адвокаты Бельской подали 7 февраля жалобу в Самарский районный суд. Документ передан судье.

«Она будет направлена в Самарский областной суд», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в полицию поступило заявление об исчезновении Тархова и его жены. Знакомый семейной пары сообщил, что они не выходят на связь с декабря прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело.

По подозрению в причастности к убийству задержали внучку Тархова Бельскую, которая выставила в интернете на продажу автомобиль Toyota, принадлежащий деду. Кроме того, она рассылала СМС-сообщения с телефонов Тархова и его жены.

В квартире Тархова были найдены фрагменты его тела и тела его жены, сообщил Telegram-канал «112». По версии следствия, Бельская убила пожилую пару, расчленила тела и на такси увозила их квартиры. Ей нужны были деньги, в том числе на приобретение наркотиков, отметил канал.

По решению суда, Бельскую 5 февраля заключили под стражу на два месяца.