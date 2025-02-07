Москва, 7 февраля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских формирований город Дзержинск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

Ранее 7 февраля российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Дружба в ДНР. Также ими были нанесены удары по позициям 17 бригад противника.

Как сообщало ИА Регнум, военные группировки войск «Центр» армии России 5 февраля освободили населённый пункт Барановка в ДНР. Также в этот день подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новомлынск в Харьковской области.

Ранее, 1 февраля, войска этой же группировки ВС РФ освободили населённый пункт Крымское в ДНР. Также были нанесены удары по позициям противника возле Новоалександровки, Дзержинска, Дружбы, Лысовки, и Барановки, Новоандреевки и Котлино.