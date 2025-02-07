Москва, 7 февраля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. В 2025 году в Москве столице заменят более 4,2 тыс. лифтов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, это будет сделано в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, в прошлом году заменили более 2,6 тыс. лифтов, в планах этого года — свыше 4,2 тыс.», — отметил Пётр Бирюков. Он напомнил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Больше всего лифтов поменяют в Юго-Западном (740), Восточном (639) и Южном (567) административных округах. Это будет отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

«С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств», — заявил заместитель мэра Москвы.