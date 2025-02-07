Москва, 7 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Руководство киевского режима не хочет прекращать вооружённый конфликт с Россией, потому что в этом случае ему придётся отвечать за свои действия, совершённые в ходе него. Такое мнение 7 февраля высказал пленный боец украинских формирований Виталий Чёрный.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Если, допустим, прекратить конфликт, им (украинскому руководству. — Прим. ред.) придётся отвечать за свои деяния. Таким образом вести конфликт, как они ведут — территориальные центры комплектования, полиция в этом всём содействует», — процитировал его слова ТАСС.

Чёрный отметил, что командование украинской армии безразлично к судьбе своих подчинённых и к состоянию их здоровья.

Пленный рассказал, что когда их водили на стрельбы, он, как и большинство сослуживцев, заболел воспалением лёгких.

«За всё время, что я там был, я два раза болел и до сих пор не выздоровел. В госпиталь меня не забирали, хотя температура была под 40, две недели я валялся в подразделении», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что выборы президента на Украине будут проводиться только после завершения горячей фазы вооружённого конфликта. По его утверждению, Киев якобы «всегда открыт» к любым выборам.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал «самым большим ужасом» для Зеленского выборы президента на Украине, когда СМИ и люди смогут открыто выражать свою позицию. По его словам, такое зрелище нужно увидеть обязательно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля напомнил, что Россия неоднократно и на разных уровнях заявляла о готовности к переговорам по Украине.

Президент России Владимир Путин 20 января вновь заявил, что Москва готова к переговорам, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Позднее, 28 января, Путин также отмечал, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.