Гданьск, Польша, 7 февраля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Польские фермеры освистали главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, приехавшую в Гданьск на севере страны для участия в выездном заседании ЕК. Об этом 7 февраля сообщило «РИА Новости».

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По данным агентства, возле Центра европейской солидарности на акцию протеста собрались несколько тысяч аграриев. Они выступают против продвижения Брюсселем «зеленой экономики», предусматривающей сокращение выбросов газов в атмосферу. Фермеры указывают на то, что такие меры приведут к росту себестоимости сельхозпродукции.

Когда кортеж автомобилей с делегацией Еврокомиссии въезжал в Центр европейской солидарности, то участники акции стали бить в барабаны, свистеть и дуть в горны в знак протеста. Они также кричали: «Прочь, Урсула! Прочь, Урсула!»

Как передавало ИА Регнум, фермеры в Польше протестуют с конца 2023 года. Одной из причин их выступлений также стало предоставление преференций украинской сельскохозяйственной продукции в странах ЕС. С начала следующего года их протесты стали жёстче. В феврале аграрии закидали яйцами здание, где находится канцелярия премьер-министра, в марте они заблокировали тюками с соломой входы в офисы крупнейших политических партий в Белостоке.

Протесты польских фермеров проходили и в конце 2024 года. В ноябре они заблокировали движение на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной. Они таким образом стараются помешать ввозу в Польшу украинского зерна.