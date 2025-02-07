Москва, 7 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил выделять фонду экологических и природоохранных проектов 1 млрд рублей ежегодно на выполнение основных целей. Соответствующий указ опубликован 7 февраля на официальном портале правовой информации.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Предоставить фонду в 2025–2027 годах гранты президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 1 млрд рублей ежегодно», — говорится в документе.

Кроме того, указом утверждается положение о Координационном комитете по поддержке экологических и природоохранных проектов, председателем которого назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заместителями станут спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, о создании фонда экологических и природоохранных проектов Путин объявил 29 февраля 2024 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. Глава государства поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Он также отмечал, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Также Путин сообщил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам главы государства, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся около 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.