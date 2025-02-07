Москва, 7 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Более 70 патентов получила «Роснефть» на свои инновационные изобретения за прошлый год. Таким образом, в портфеле компании насчитывается уже свыше 1100 объектов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию. Как сообщает пресс-служба «Роснефти», целью научного блока компании является развитие российского технологического суверенитета по всем цепочкам производственной деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День науки: «Роснефть» получила более 70 патентов на изобретения в 2024 году

В частности, одной из главных задач корпоративной программы инновационного развития является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День науки: «Роснефть» получила более 70 патентов на изобретения в 2024 году

«Роснефть» делает ставку на цифровизацию, в научных институтах компании разрабатывают новейшие диагностические роботизированные комплексы. Здесь также развивают 3D-проектирование. В прошлом году уфимский научный институт представил обновленный единый каталог 3D-изделий, в цифровой базе которого на сегодняшний день содержатся 277 тысяч трехмерных изделий, от сложного оборудования до самых простых деталей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День науки: «Роснефть» получила более 70 патентов на изобретения в 2024 году

Недавно специалисты уфимского научного института представили обновленный симулятор «РН-СИМТЕП», экономический эффект от внедрения которого уже к 2030 году превысит 1 млрд рублей. Программный комплекс предназначен для моделирования процессов подготовки, транспортировки и первичной переработки углеводородного сырья. Ещё одна уникальная разработка «Роснефти» — экспертная система «РН-АКЗТ», которая помогает подбирать сталь для трубной продукции и способы её антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации. Продукт включает в себя модель искусственного интеллекта, которая обучена на реальных данных и способна прогнозировать интенсивность коррозии металлов. Томские учёные «Роснефти» создали мобильное приложение для маркшейдеров. Этот сервис позволяет в полевых условиях получать оперативный доступ к картам месторождений, актуализировать информацию о существующей инфраструктуре, а также заносить на карту новые объекты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» День науки: «Роснефть» получила более 70 патентов на изобретения в 2024 году

Кроме того, «Роснефть» реализует масштабную программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу Арктики с 2012 года. Совместно с ведущими профильными институтами страны научный блок компании организует беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования.