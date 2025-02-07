День науки: «Роснефть» получила более 70 патентов на изобретения в 2024 г.
Москва, 7 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Более 70 патентов получила «Роснефть» на свои инновационные изобретения за прошлый год. Таким образом, в портфеле компании насчитывается уже свыше 1100 объектов интеллектуальной деятельности, прошедших государственную регистрацию. Как сообщает пресс-служба «Роснефти», целью научного блока компании является развитие российского технологического суверенитета по всем цепочкам производственной деятельности.
В частности, одной из главных задач корпоративной программы инновационного развития является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.
«Роснефть» делает ставку на цифровизацию, в научных институтах компании разрабатывают новейшие диагностические роботизированные комплексы. Здесь также развивают 3D-проектирование. В прошлом году уфимский научный институт представил обновленный единый каталог 3D-изделий, в цифровой базе которого на сегодняшний день содержатся 277 тысяч трехмерных изделий, от сложного оборудования до самых простых деталей.
Недавно специалисты уфимского научного института представили обновленный симулятор «РН-СИМТЕП», экономический эффект от внедрения которого уже к 2030 году превысит 1 млрд рублей. Программный комплекс предназначен для моделирования процессов подготовки, транспортировки и первичной переработки углеводородного сырья. Ещё одна уникальная разработка «Роснефти» — экспертная система «РН-АКЗТ», которая помогает подбирать сталь для трубной продукции и способы её антикоррозийной защиты в зависимости от условий эксплуатации. Продукт включает в себя модель искусственного интеллекта, которая обучена на реальных данных и способна прогнозировать интенсивность коррозии металлов. Томские учёные «Роснефти» создали мобильное приложение для маркшейдеров. Этот сервис позволяет в полевых условиях получать оперативный доступ к картам месторождений, актуализировать информацию о существующей инфраструктуре, а также заносить на карту новые объекты.
Кроме того, «Роснефть» реализует масштабную программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу Арктики с 2012 года. Совместно с ведущими профильными институтами страны научный блок компании организует беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования.