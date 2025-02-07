Москва, 7 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза затронул вопросы развития Калининградской области.

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«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области», — произнёс в начале встречи глава государства.

По его словам, есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совбеза. Они будут обсуждаться с учётом специфики самого региона. Первой с докладом выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Путин провёл встречу с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. На встрече был затронут ряд вопросов, в числе которых тема авиа — и морских перевозок. Президент подчеркнул, что правительство продолжит субсидирование авиаперевозок в регион. В конце 2028 года предусмотрена сдача на заводе «Звезда» очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — ещё одного парома, добавил глава государства.