Париж, 7 февраля, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Россия начала принимать зеркальные меры в ответ на отказы западных стран предоставлять визы российским журналистам. Об этом 7 февраля заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он подчеркнул, что долгое время Москва старалась аккуратно подходить к теме, так как страна, в отличие от государств Запада, является демократической.

«Но, естественно, французы, да и не только французы, западники нас вынуждают на принятие зеркальных мер. Такие зеркальные меры начали применяться», — процитировало дипломата «РИА Новости».

По словам Мешкова, пока что ответные меры касаются лишь выдачи или невыдачи виз.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское Сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. При этом французская сторона заявила, что журналист «Известий» представляет угрозу общественному порядку и внутренней безопасности, по мнению некоторых государств Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные действия дискриминацией.

6 февраля корреспонденту французской газеты Le Monde Бенжамену Кенелю отказали в аккредитации в РФ в качестве ответной меры за аналогичные ограничения в отношении журналиста «Комсомольской правды» Александра Куделя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва получила «удивительное письмо» от французской редакции о непонимании причин произошедшего. Она добавила, что Россия выпишет аккредитацию Кенелю, как только Париж решит проблему с выдачей визы российским журналистам.