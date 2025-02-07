Москва, 7 февраля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина попала в реанимацию. Об этом 7 февраля сообщил её муж.

Алексей Куденко/РИА Новости Валерия Гущина

«Она находится сейчас в больнице, в палате реанимации. С 1 декабря болела дома, а потом ее забрали в больницу», — процитировал его ТАСС.

В медучреждение Гущину положили с инфекционным правосторонним нефритом.

Гущина работает в Гильдии актеров кино России с 1988 года. В 1995 году её назначили директором организации. Гущина является заслуженным работником культуры России.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Telegram-канала SHOT, народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали с инфарктом головного мозга. Врачи стабилизировали состояние 95-летнего актёра. Его сын актёр Александр Стриженов сообщил, что отец проходит различные плановые обследования и сейчас с ним всё в порядке.