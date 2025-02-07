Москва, 7 февраля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Актёр Денис Матросов заявил, что переживает за полицейских, которые пострадали в ДТП с его автомобилем Porsche. Об этом 7 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Софья Сандурская/ТАСС

«Переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы всё у них обошлось», — заявил он.

После этого актёр отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Porsche Матросова столкнулся с автомобилем ДПС на Череповецкой улице в Москве. Полицейская машина ехала с включённой мигалкой, а артист проезжал на зелёный сигнал светофора. Два человека пострадали, в том числе сотрудник ДПС, он находится в тяжёлом состоянии. Сам актёр не получил серьёзных повреждений.

По данным ИА Регнум, с 2019 года Матросов с супругой Оксаной Рудич-Каструбиной заработал 611 штрафов на Porsche. Самое распространённое нарушение — превышение скорости. При этом общая сумма штрафов уже превысила 630 тыс. рублей. По последним данным, только за январь 2025 года они получили штрафов почти на 10 тыс. рублей.

Матросов известен по сериалам «Кармелита», «Две жизни», «Остановка по требованию», «Профиль убийцы». Является руководителем Театра Дениса Матросова, в котором Рудич-Каструбина занимает должность директора.