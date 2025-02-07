Москва, 7 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В России создадут президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Соответствующий указ 7 февраля подписал президент страны Владимир Путин.

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«Постановляю: считать целесообразным создание президентского фонда экологических и природоохранных проектов», — предписывается указом, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно документу, учредителем фонда будет назначен Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Этим же указом Путин постановил создать Координационный комитет по поддержке экологических и природоохранных проектов. Его главой станет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее, 3 февраля, участника президентской программы «Время героев» Андрея Порошина назначили новым советником министра природных ресурсов и экологии РФ. Получая обучение по программе, он освоил необходимые навыки и прошёл стажировку под руководством главы Минприроды Александра Козлова.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Российский лидер отмечал, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Глава государства также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам президента, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.