Москва, 7 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по скоплению украинских формирований на территории Сумской области. Об этом 7 февраля сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, удары были нанесены по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в сёлах Великой Рыбице, Мирополье, Запселье и Ямное, в последнем из которых был атакован пункт временной дислокации (ПВД) украинской армии. Лебедев уточнил, что российские военные с беспилотников сбросили несколько боеприпасов на ПВД, а затем отработали дронами-камикадзе.

«Один из дронов поразил автомобиль с двумя нацистами, которые, убегая, бросили своих «побратимов». Суммарно на улице было ликвидировано восемь боевиков. Возможно, кто-то из них тяжелораненый. Сколько осталось внутри — неизвестно», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля российские военные нанесли удар ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по месту скопления украинских войск в Сумской области. В результате удара были уничтожены склад боеприпасов и более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.

Ранее, 1 февраля, Лебедев сообщил об ударе российских военных беспилотником по пункту размещения украинских формирований в Сумской области. По его словам, после нанесения удара в этот район направились не менее пяти экипажей скорой помощи.