Москва, 7 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали гражданина Индии, который пытался провезти в Россию более 3500 ювелирных изделий общим весом около 37 кг. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Михаил Мокрушин/РИА Новости

4 февраля сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово выявили подозрительного мужчину, прилетевшего из Бахрейна. Им оказался гражданин Индии по имени Раджа В. (имя изменено). Таможенники проверили вещи мужчины и обнаружили множество незадекларированных ювелирных изделий.

«При досмотре вещей гражданина Индии Раджи В. были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия, в том числе серьги, кольца, бусы, браслеты, колье. Всего мужчина пытался ввезти в Россию 3527 изделий общим весом 36,7 кг», — рассказал собеседник.

Украшения были изъяты и направленны на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности согласно законодательству РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предприниматель из Тюмени попытался ввезти на территорию России порядка 20 кг незадекларированного дубайского шоколада.