Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Подростка, пересекшего границу с Финляндией и сбежавшего в Россию, доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) в Санкт-Петербурге. Об этом 7 февраля сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости

«Несовершеннолетний был задержан 31 января в районе Светогорска. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге, передан полиции — в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Привлечению к уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы он не подлежит в силу возраста», — отметил источник ТАСС.

В полиции сообщили, что по документам 13-летний ребенок является гражданином России. Собеседник агентства уточнил, что родители мальчика до 2022 года проживали в Донецкой Народной Республике (ДНР) и были гражданами Украины. После вхождения региона в состав России они переехали в Самарскую область и получили там российское гражданство. Позже они выехали по российским паспортам в Белоруссию, а оттуда по старым украинским документам — в Польшу и далее в Финляндию. Там они получили статус беженцев и начали жить в населенном пункте у границы с Россией.

«Отношение к русскому населению там не очень хорошее. У ребенка, по его словам, были конфликты с финскими учителями в школе, с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки. В итоге мальчик не выдержал такой жизни и пешком через леса перешел границу. Пограничники передали подростка для содержания в ЦВСНП», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что подростка задержали 31 января в районе Кархусуо в Иматре Южной Карелии. Погранохрана уточнила, что подросток пытался пересечь госграницу в одиночку.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница с Россией останется закрытой, так как «оценка угрозы остаётся неизменной».