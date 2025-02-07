Вашингтон, 7 февраля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Переданные Францией Воздушным силам Украины (ВСУ) истребители Mirage 2000 по своим основным характеристикам уступают российским боевым самолётам Су-30СМ и Су-35С. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Истребители, поставляемые на Украину, значительно уступают истребителям Воздушно-космических сил России, таким как Су-30СМ и Су-35, и в результате они, как правило, избегают воздушных боев и вместо этого сосредотачиваются на применении средств поражения «воздух-земля» на большой дальности», — говорится в опубликованной 6 февраля статье.

В материале уточняется, что ввиду этого Mirage 2000, скорее всего, будут использоваться украинскими формированиями для пусков крылатых ракет далеко за линией фронта. При этом, по словам автора, поставленные Киеву западные Mirage и F-16 также уступают советским Су-27, ранее являвшимся основой парка ВСУ по дальности полёта, грузоподъёмности и возможностям радара.

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля сообщил о прибытии первой партии французских истребителей Mirage на Украину. Он также добавил, что Франция в течение нескольких месяцев обучала пилотов ВСУ управлению этими боевыми самолётами.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев 4 февраля отметил, что передача Парижем Киеву истребителей Mirage втягивает Францию в вооружённый конфликт. По его мнению, эти самолёты можно сравнить с чемоданом без ручки, так как они не выпускаются уже порядка 20 лет.

Посол России во Франции Алексей Мешков 6 февраля назвал поставки истребителей Mirage Киеву ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Дипломат напомнил, что на разбор старой военной техники любому государству требуются деньги.