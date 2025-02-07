Киев, 7 февраля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины счел опасной распространившуюся в соцсетях песню «Сигма-бой», так как в ней якобы присутствует российская пропаганда. Об этом 7 февраля заявила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

«Концепт «сигма-мужчины» описывает независимого, уверенного в себе героя, который действует по собственным правилам. Но именно этот образ совпадает с традиционной российской пропагандой про культ «сильной руки», — говорится в опубликованном видео.

Центр также негативно оценивает, что популярность песни содействует распространению российского контента в мировом культурном пространстве. Кроме того, песню обвинили в «размывании критического отношения к творчеству россиян» и создании позитивного образа РФ среди молодёжи.

Как передавало ИА Регнум, 26 января депутат Европарламента Нела Риль в ходе заседания призвала запретить песню «Сигма-бой», которую исполняют две российские девочки-подростки. Её возмутила популярность трека на Западе. Политик заявила, что музыкальная композиция якобы внедряет пророссийские взгляды, а создали её для внедрения патриархальных ценностей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией призывы европейских политиков запретить песню «Сигма-бой» из-за причастности к России. Это всё равно, что пытаться наказать воду в Мировом океане за то, что она какой-то частью касалась российских берегов, добавила дипломат.

Соавтор песни Михаил Чертищев рассказал, что в неё не закладывали никаких политических или патриархальных посылов. Его очень удивили трактовки, о которых говорят иностранные политики.