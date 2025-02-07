Москва, 7 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Больше всего новых МСП в 2024 году появилось в сфере трудоустройства, кинотелепроизводстве, IT и курьерской деятельности. Об этом сообщили в Корпорации МСП, подводя итоги развития сектора малого и среднего предпринимательства в 2024 году.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наибольший прирост числа малых и средних предприятий зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности (+19,4%) трудоустройства и подбора персонала (+16,8% за год), информационных технологий (+14,4%), производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм (+13,4%), научной и технической сфере (+10,7%). Наименьший рост показали предприятия, связанные с производством табака (-16%).

«Мы видим, что кадровые агентства, IT и научные компании, а также службы доставки в списке отраслей, лидирующих по росту числа предпринимателей, уже не первый раз находятся во главе списка», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, это связано с высокой востребованностью данных направлений среди бизнеса у конечных потребителей.

Среди занявших первые позиции сфер выделяется производство видеоконтента. «Это во многом обусловлено начавшейся в 2024 году легализацией деятельности авторов контента и блогеров», — добавил генеральный директор Корпорации МСП.

Самый высокий прирост числа работников в абсолютном выражении в 2024 году наблюдался в сфере общепита, здравоохранения и строительства зданий, наибольшее сокращение — в сфере оптовой и розничной торговли. Максимальная предпринимательская активность приходилась на людей в возрасте 37 лет. На них зарегистрировано наибольшее число новых субъектов МСП. При этом почти каждый второй бизнес (45%) зарегистрирован молодыми предпринимателями до 35 лет (включительно). Соотношение по полу среди новых предпринимателей в 2024 году незначительно отличается в пользу мужчин: 56% и 44% соответственно.

«Доля женщин среди новых предпринимателей 2024 года выше, чем в целом по сектору МСП», — сказал Александр Исаевич. Так, по России из 4,2 млн зарегистрированных индивидуальных предпринимателей около 41,5% — женщины. При этом в ряде регионов Дальневосточного федерального округа доля вновь зарегистрированных женщин-предпринимателей выше или достигает половины: например в Бурятии, Хабаровском крае и Амурской области.

«В то же время наивысшая доля зарегистрированных мужчин-предпринимателей, 60% и более, в регионах Северного Кавказа: Республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика», — добавил Александр Исаевич. Он напомнил, что численность занятых в секторе МСП по итогам 2024 года составила 29,5 млн человек, или 39% общего числа работающего населения страны. В ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины рабочих мест. Это в том числе Москва и Санкт-Петербург (по 61%), Республика Калмыкия (53%), Новосибирская область (50%).

Развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».