Москва, 7 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. России нужно менять структуру роста экономики, развивать экономику предложения, создавать новые предприятия и рабочие места. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно — во всех регионах нашей страны — создавать новые предприятия, новые рабочие места», — обозначил задачу президент.

Он добавил, что работа на этих предприятиях должна быть основана на современных принципах управления, и новой технологической базе.

Также Путин подчеркнул, что ждёт от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. Глава государства выразил уверенность в том, что на этой базе будет достигнут и сбалансированный рост, и качество этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как ранее передавало ИА Регнум, Мишустин доложил Путину о рекордном показателе в 200 трлн рублей номинального ВВП в 2024 году. Он добавил, что экономика России успешно справляется с санкциями в отличие от тех, кто их вводил. Премьер отметил, что, по первым оценкам Росстата, российский ВВП вырос на 4,1%.

В ходе встречи с Мишустиным Путин обозначил основные экономические задачи правительства в 2025 году. В них вошли снижение инфляции и выход на траекторию устойчивого роста экономики. При этом глава государства назвал хорошими результаты работы правительства в 2024 году.