Москва, 7 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Перед правительством России на текущий год стоит задача по снижению инфляции и по выходу на траекторию устойчивого роста экономики. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Глава государства во время доклада Мишустина об экономическом развитии страны назвал рост инфляции в 2024 году вызовом для правительства.

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — подчеркнул российский лидер.

При этом глава государства остался доволен результатами работы правительства в прошлом году.

«В целом результат хороший, еще раз повторяю», — уточнил он.

На встрече с Мишустиным Путин также подчеркнул, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. Он добавил, что эти темпы превысили прогнозы правительства.

Премьер-министр доложил главе государства, что в 2024 году в стране зафиксировали рекордный показатель в ₽200 трлн номинального ВВП. Экономика России успешно справляется с санкциями в отличие от тех, кто их вводил, подчеркнул он.

Ранее, 23 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России сохраняется стабильная экономическая ситуация, у отечественной экономики есть запас прочности. Он отметил, что Россия на сегодня, несмотря на наличие определённых проблем, сохраняет достаточно высокие темпы развития, и добавил, что с проблемными факторами сейчас приходится сталкиваться экономике всех стран мира.

22 января Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Глава государства уточнил, что главные экономические макроиндикаторы благодаря просчитанным и ответственным действиям властей и делового сообщества находятся в положительной зоне. При этом он призвал правительство страны реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию, уровень которой оказался несколько выше прогнозируемого.