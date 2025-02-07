Москва, 7 февраля, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Инфляция стала основным экономическим вызовом для России. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе доклада председателя правительства Михаила Мишустина об экономическом развитии страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции», — подчеркнул глава государства.

Мишустин также отметил, что за 2024 год инфляция составила 9,52%. Тем не менее годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд, сообщил он.

«Приняты совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики», — добавил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Президент уточнил, что главные экономические макроиндикаторы благодаря действиям властей и делового сектора находятся в положительной зоне.

Российский лидер также указал на то, что отечественный банковский сектор обладает достаточным запасом капитала и чувствует себя уверенно. Путин напомнил, что для экономической ситуации в стране важно избегать дисбаланса на потребительском рынке, отслеживая состояние спроса и объём кредитования.

Президент также поручил правительству РФ активно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию, уровень которой оказался несколько выше прогнозируемого.