Москва, 7 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал одной из основных задач повышение производительности труда в стране.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Глава государства подчеркнул, что необходимо во всех регионах страны формировать новые предприятия и рабочие места. Работа на них должна строиться на современных принципах управления и новой технологической базе.

«Вы сами все время об этом говорите — и с применением робототехники, искусственного интеллекта и всех других достижений, которые есть в нашей стране, да и в мире. Нужно брать отовсюду все самое лучшее и на этой базе повышать производительность труда. Вот это ключевая задача для нас с вами на ближайшее время», — отметил президент на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным 7 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин отмечал, что в России работают все производства, но не хватает рабочих рук. Одна из задач властей — обеспечить инвестиционный процесс, что в целом удаётся сделать, добавил президент.

В ходе одного из выступлений в октябре президент также отмечал, что в стране почти нет безработицы и есть, напротив, нехватка рабочих рук. Глава государства указал, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, а также призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.