Москва, 7 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень безработицы России составляет 2,3%, в то время как на протяжении всего 2024 года этот показатель не превышал 2,5%. Об этом 7 февраля рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ещё один важный показатель — это уровень безработицы. Она в среднем не превышала 2,5% за [прошлый] год, сейчас — 2,3%», — сказал он.

Мишустин также указал на важность проблемы дефицита рабочей силы, над которой правительство активно работает, путём создания возможностей для привлечения кадров в отрасли, где это необходимо.

Как передавало ИА Регнум, в Минтруде 30 января сообщили об индексации пособий по безработице с февраля на 9,5%. Уточнялось, что выплаты планируется проиндексировать на уровень фактической инфляции, в результате чего максимальный размер пособия составит более 15 тыс. рублей.

Путин 19 декабря 2024 года в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил о рекордно низкой безработице в России — 2,3%. Глава государства подчеркнул, что этот показатель является одним из наиболее серьёзных для всех стран мира и их экономик.

В начале декабря российский лидер отмечал, что в стране работают все производства, однако не хватает рабочих рук. Путин в связи с этим назвал одной из задач властей обеспечение инвестиционного процесса, что им в целом удаётся сделать.