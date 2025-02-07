Москва, 7 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. Об этом 7 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Мишустин в докладе по итогам 2024 года отметил, что российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе. Размер ВВП в 2024 году составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом.

«У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, и выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946163" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин принял в Кремле председателя правительства Михаила Мишустина

Снижение темпов роста ВВП в странах ЕС президент назвал исключительно европейской проблемой. Причины этой ситуации понятны, добавил он.

Глава государства назвал хорошими результаты работы правительства. Он добавил, что ждет от правительства план действий по продвижению структурных изменений в экономике, чтобы в итоге достичь сбалансированного роста на ближайшую и среднесрочную перспективу.

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